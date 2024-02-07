Antalya'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Kaynak: AA
Antalya'nın Kepez ilçesinde otomobilin çarptığı 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Veli Ö. idaresindeki 07 AIM 268 plakalı otomobil, Yeşilırmak Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Osman ve Cemil Çakmak'a çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, Osman Çakmak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralı Cemil Çakmak ise özel bir hastaneye kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
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