Antalya'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
Kaynak: AA
Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
S.Ş. idaresindeki 07 BNM 685 plakalı otomobil, Ağullu Mahallesi Ambarlar mevkisinde D-400 kara yolunun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Güler'e (73) çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güler, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı.