Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Antalya'da otomobilinde tabancayla vurulan berber öldü

Antalya'da müşterisini evine bırakan berber, otomobilinde tabancayla vurularak öldürüldü.

Ajans Haberleri
  • 29.09.2023 12:12
  • Giriş: 29.09.2023 12:12
  • Güncelleme: 29.09.2023 12:13
Kaynak: AA
Antalya'da otomobilinde tabancayla vurulan berber öldü

Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi'nde 24 yaşındaki Furkan Şahin'in içinde bulunduğu otomobile, başka bir otomobilden tabancayla ateş açıldı.

Şahin, sırtına isabet eden kurşun nedeniyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazesi, adli tıp morguna kaldırılan Şahin'in, berberlik yaptığı ve olay sırasında müşterisini evine bıraktığı belirtildi.

Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

BirGün'e Abone Ol