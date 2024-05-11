Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü kadın hayatını kaybetti.

Kudret Taşdemir idaresindeki 07 APU 498 plakalı motosiklet, Cumalı Mahallesi'nde H.O'nun kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yolda sürüklenen Taşdemir, ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesine kaldırılan Taşdemir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Taşdemir'in cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Otomobilin sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Evli ve iki çocuk annesi olduğu öğrenilen Taşdemir'in, kız kardeşini bırakmak için geldiği Cumalı Mahallesi'nden dönerken kaza yaptığı, bir zincir markette çalıştığı öğrenildi.

Cenaze, Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından Cumalı Mahallesi'nde toprağa verilecek.