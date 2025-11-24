Giriş / Abone Ol
Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Ajans Haberleri
  • 24.11.2025 15:07
Kaynak: AA
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

B.T. (24) yönetimindeki 19 ACS 429 plakalı otomobil, Belek Mahallesi Kelebek Caddesi'nde, Hakan Şenol'un (46) kullandığı 07 CDU 199 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Şenol, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polisin kazaya ilişkin çalışması sürüyor.

