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Antalya'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı

Ajans Haberleri
  • 03.06.2025 12:00
  • Giriş: 03.06.2025 12:00
  • Güncelleme: 03.06.2025 12:00
Kaynak: AA
Antalya'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

S.I.H'nin kullandığı 06 MD 4658 plakalı otomobil ile Mehmet Sinan B. yönetimindeki 48 AAV 273 plakalı motosiklet, Andifli Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada motosikletteki sürücü ile yolcu konumundaki Osman G. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Kaş Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Antalya Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

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