Antalya'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Mustafa Y. idaresindeki 07 BZN 569 plakalı otomobil, Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Veli Ö.'nün kullandığı 07 UT 803 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada sürücü Veli Ö. ile motosikletteki Ayşe Ö. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sağlık durumu ağır olan Veli Ö. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde otomobille motosikletin çarpışması, motosiklettekilerin savrulması ve çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor.