Antalya'da otomobiller çarpıştı: 7 yaralı
Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
Antalya'nın Kaş ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Mehmet Karataş idaresindeki otomobil, Seydikemer-Kaş D-400 kara yolu Kalkan Mahallesi'nde, Ghailan Ahmed Mohamed Saleh Al-Ameiry'nin yönetimindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücülerle otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.