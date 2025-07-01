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Antalya'da otomobiller çarpıştı: 7 yaralı

Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güncel
  • 01.07.2025 13:31
  • Giriş: 01.07.2025 13:31
  • Güncelleme: 01.07.2025 13:33
Kaynak: AA
Antalya'da otomobiller çarpıştı: 7 yaralı
Fotoğraf: AA

Antalya'nın Kaş ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Mehmet Karataş idaresindeki otomobil, Seydikemer-Kaş D-400 kara yolu Kalkan Mahallesi'nde, Ghailan Ahmed Mohamed Saleh Al-Ameiry'nin yönetimindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücülerle otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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