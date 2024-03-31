Antalya'da oy sonuç tutanakları teslim ediliyor

Antalya'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme süresinin tamamlanmasıyla sandıklar açılıp, oyların sayımına başlandı.

Antalya'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy verme süresi saat 17.00'de sona erdi. Oy verme süresinin bitiminin ardından sandıklar açılarak, oyların sayımına başlandı. Az sayıda seçmenin olduğu sandıklardaki sayım işlemi kısa sürede tamamlanırken, oy sonuç tutanakları torbalar içersinde görevliler tarafından İl Seçim Kuruluna getirildi. Kepez ve Döşemealtı ilçe seçim kurullarının yanı sıra, İl Seçim Kurulunun da yer aldığı Antalya Bölge İdare Mahkemesi önündeki yoğunluk, oy torbalarının gelmesiyle arttı.