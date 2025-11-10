Antalya'da oynanacak Anadolu Efes-Bayern Münih maçı öncesinde 3x3 Cup heyecanı yaşanacak

ANTALYA, (DHA)- EUROLEAGUE heyecanının Antalya’ya taşınmasına sayılı günler kala, kent bu kez Corendon Turizm Grubu ile FIBA onaylı bir 3x3 basketbol turnuvasına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Corendon 3x3 Cup, FIBA onaylı formatta ve TBF hakemleri yönetiminde düzenlenecek maçlarla, Antalya’da basketbol tutkunlarını bir araya getirecek.

14 Kasım 2025 Cuma günü Antalya’da gerçekleştirilecek organizasyonda, 8 U18 takımı ve 8 büyükler takımı, tek günlük turnuvada mücadele edecek. Karşılaşmalar saat 13.00’te başlayacak ve aynı gün oynanacak Anadolu Efes – FC Bayern Munich EuroLeague maçı öncesinde, 20.00’den önce tamamlanacak.

Müzik, rekabet, ödüllerle dolu atmosferiyle Antalya’nın dört bir yanından sporseverleri buluşturacak Corendon 3x3 Cup, sokak basketbolunun ruhunu EuroLeague coşkusuyla birleştiriyor.

KAZANANLARA ÖDÜL VERİLECEK

Turnuvanın sonunda dereceye giren takımlara ödül verilecek. Birinci olan takım, Anadolu Efes – Bayern Munich EuroLeague VIP biletleri, Antalya çıkışlı Corendon Airlines yurtdışı uçak bileti ve Anadolu Efes formaları kazanacak. İkinci olan takım, Corendon hediye paketi ile birlikte Anadolu Efes – Bayern Munich EuroLeague maç biletlerinin sahibi olacak. Üçüncü olan takımı ise sürpriz bir hediye paketi bekliyor. Ayrıca turnuvaya katılan tüm sporculara, günün anısına özel olarak tasarlanan iki adet forma hediye edilecek.

GÜNÜN FİNALİ EUROLEAGUE KARŞILAŞMASIYLA TAMAMLANACAK

Günün finalinde ise basketbol şöleni, Anadolu Efes – FC Bayern Munich EuroLeague karşılaşmasıyla devam edecek. 10 bin kişilik Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak bu dev mücadele, EuroLeague’in üst düzey atmosferini şehre taşıyacak. Böylece basketbol tutkunları, hem Corendon 3x3 Cup’ın enerjisini hem de Avrupa basketbolunun zirvesini aynı gün içinde deneyimleme fırsatı bulacak.

KAYIT VE KATILIM ÜCRETSİZ

Katılım ücretsiz olup, kayıtlar FIBA’nın resmi platformu üzerinden yapılacak. Turnuva, orijinal Wilson 3x3 topları, 12 saniyelik skorboard sistemi ve TBF hakemleri yönetiminde oynanacak maçlarla profesyonel bir deneyim sunacak.