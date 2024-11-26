Antalya'da parkta silahlı saldırı: 2'si çocuk 3 yaralı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir parkta gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Yenigün Mahallesi 1070 Sokak'ta yeğenleri E.A. (6) ve B.A'yı (12) oyun oynamaları için parka getiren Yiğit A. (18), bankta otururken bir süredir husumetli olduğu eşinin ailesi tarafından pompalı tüfek ve tabanca ile saldırıya uğradı.

Saldırıda, tüfekten çıkan saçmalar 2 kardeş ve Yiğit A'ya isabet etti.

Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekiplerinin şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmaları sürüyor.