Antalya'da polisin otomobili ile çarptığı şahıs hayatını kaybetti
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde dün saat 18.30 sıralarında H.T. isimli polis, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Kareteke'ye isimli yurttaşa otomobili ile çarptı. Çarpma nedeniyle Mustafa Karateke hayatını kaybederken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yolun karşısına geçerken bir polisin kullandığı otomobilin çarptığı Mustafa Karateke, hayatını kaybetti.
Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Beyobası Mahallesi D-400 kara yolu kontrolsüz sanayi kavşağında meydana geldi.
Gazipaşa istikametinden Alanya'ya seyir halinde olan H.T. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Kareteke'ye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle asfalt zeminde sürüklenen Karateke ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülen Karateke, kurtarılamadı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, sürücü H.T.'nin Alanya'da görevli polis olduğu belirtildi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.