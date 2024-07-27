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Antalya'da refüje çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

Antalya'nın Kumluca ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Güncel
  • 27.07.2024 10:39
  • Giriş: 27.07.2024 10:39
  • Güncelleme: 27.07.2024 10:42
Kaynak: AA
Antalya'da refüje çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

Antalya'nın Kumluca ilçesinde refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.

Nejdet K'nin kullandığı otomobil, Ahmet Aliağa Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan otomobildeki Muammer H. ise hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenazeler, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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