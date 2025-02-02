Antalya'da ruhsatsız silah operasyonu: 22 kişi yakalandı

Antalya'nın Aksu ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, ruhsatsız 22 tabanca ve 19 av tüfeği başta olmak üzere çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, Antalya İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silah ve mühimmat bulunduran şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 22 tabanca ve şarjör, 19 av tüfeği ve 6 bin 181 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 22 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.