Antalya'da Rus asıllı kadın evinde ölü bulundu
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir apartman dairesinde yaşayan Rus asıllı Liliia Vashurkina isimli kadın, kocası tarafından evinde ölü bulundu.
Kaynak: AA
Antalya'nın Alanya ilçesinde Rus asıllı kadın, evinde ölü bulundu.
Mahmutlar Mahallesi'nde apartman dairesinde yaşayan Liliia Vashurkina'yı (44) odada hareketsiz bulan eşi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.
İhbar üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi.
Sağlık ekibi, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.
Vashurkina'nın cansız bedeni incelemenin ardından Alanya Belediyesi morguna götürüldü.