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Antalya'da safari aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 turist öldü, 17 kişi yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde safari aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 2 turist öldü, 17 kişi yaralandı.

Güncel
  • 03.09.2023 18:41
  • Giriş: 03.09.2023 18:41
  • Güncelleme: 03.09.2023 18:53
Kaynak: AA
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Antalya'da safari aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 turist öldü, 17 kişi yaralandı
FOTOĞRAF: İHA

Antalya'nın Alanya ilçesinde safari aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 2 turist öldü, 17 kişi yaralandı.

R.Y. idaresindeki 07 BAY 993 plakalı safari aracı ile aynı istikametteki sürücüsü henüz öğrenilemeyen 07 HOM 52 plakalı otomobil, Mahmutlar Mahallesi D-400 kara yolunda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle safari aracı refüje çarpıp karşı şeride geçti.

İhbar üzerine kaza yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada, safari aracındaki 2 turist hayatını kaybetti. Her iki araçtaki 17 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Karsta silahlı kavgada yaralanan 6 kişiden biri yaşamını yitirdi
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