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Antalya'da sağanak etkili oldu

Antalya'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Ajans Haberleri
  • 25.11.2023 15:23
  • Giriş: 25.11.2023 15:23
  • Güncelleme: 25.11.2023 15:24
Kaynak: AA
Antalya'da sağanak etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce "Turuncu" kod ile meteorolojik uyarının verildiği kentte öğle saatlerinde başlayan yağış, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Sağanak trafikte aksamalara neden oldu, bazı araçlar yolda oluşan su birikintilerinde ilerlemekte güçlük çekti.

Rüzgarın da etkili olduğu Konyaaltı Sahili'nde yüksek dalgalar oluştu.

Sağanak ve rüzgara rağmen sahil bandında bazı turistlerin bebek arabalarıyla yürüyüş yapmaları dikkati çekti.

Yarın sağanak ve rüzgarın etkisini arttıracağı belirtilen kentte, yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Öte yandan Konyaaltı ilçesinde bu yıl 2'ncisi düzenlenen uluslararası yüzme etkinliği "An-Aqua Swimming Race", olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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