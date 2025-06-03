Antalya'da sahilde erkek cesedi bulundu
Antalya'da, belediye çalışanları tarafından Konyaaltı Sahili'nde duvar dibinde bir erkek cesedi bulundu. Cesedin, bir yıldır sahilde yaşamını sürdüren 45 yaşındaki İsa Lafcı'ya ait olduğu belirlendi.
Kaynak: DHA
Antalya'da belediye çalışanlarınca, Konyaaltı Sahili'nde İsa Lafcı isimli kişinin cansız bedeni bulundu.
Olay, saat 12.00 sıralarında Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi. Sahilde yoğun kötü koku hisseden yurttaşlar ve belediye çalışanları, gittikleri duvarın dibinde bir erkeğin hareketsiz yattığını gördü.
Belediye çalışanlarının ihbarıyla gelen sağlık ekibi, duvar dibindeki erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi.
Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin, parmak izi çalışması sonucu İsa Lafcı olduğu belirlendi. Lafcı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
İsa Lafcı'nın yaklaşık bir senedir sahilde yaşamını sürdürdüğü öğrenildi.