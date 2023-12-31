Antalya'da sahilde yılbaşı yoğunluğu

Yılbaşı yoğunluğunun yaşandığı Antalya'da, yazdan kalma gün yaşanıyor. Hava ve deniz suyu sıcaklığı 21 derece ölçülen kentte polis ekipleri de sahilde denetim yaptı.

Antalya'da yılbaşı tatili yoğunluğu yaşanıyor. Kış döneminde hizmet veren tesislerdeki 230 bin yatak kapasitesinin yüzde 90'ının dolduğu kentte, hava sıcaklığı da yazdan kalma günleri aratmıyor. Özellikle sanatçıların konser verdiği otellere ilgi yoğun olurken, kent genelinde çeşitli etkinlikler de düzenleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kentte bugün hava ve deniz suyu sıcaklığı 21 derece ölçülürken nem oranı ise yüzde 54 oldu.