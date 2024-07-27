Antalya'da sahili işgal eden karavanlar kaldırıldı
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muratpaşa'daki Lara Halk Plajları bölgesinde bulunan karavanların yurttaşların şikayeti nedeniyle kaldırıldığını duyurdu. Belediyenin açıklamasında, 40 karavancının aracını kaldırdığı, sabit halde bulunan ve sahibi belirlenemeyen 8 karavanın ise çekiciyle Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı otoparkına çekildiği belirtildi.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Lara Halk Plajları'nda kamusal alanlarda bulunan 48 karavan kaldırıldı.
Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Lara Halk Plajları bölgesinde karavanların kamusal alanları işgal ettikleri yönündeki şikayetler üzerine çalışma başlatıldı.
Zabıta ekipleri, sahil bandında denetim yaparak kamusal alanları işgal eden yerleşik durumdaki karavanların sahiplerini araçlarını kaldırmaları konusunda uyardı.
8'İ ÇEKİCİ YARDIMIYLA ÇEKİLDİ
Uyarıyı dikkate alan 40 karavancı, aracını kaldırdı, sabit halde bulunan ve sahibi belirlenemeyen 8 karavan ise çekiciyle Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı otoparkına çekildi.