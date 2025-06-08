Antalya'da sahillerde bayram yoğunluğu yaşanıyor

ANTALYA (AA) - Antalya'da Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde sahillere gelen kent sakinleri ve turistler, yoğunluk oluşturdu.

Kentte hava sıcaklığı 37, deniz suyu sıcaklığı 25 derece ölçüldü, nem oranı ise yüzde 47'ye ulaştı.

Sıcak havanın tadını çıkarmak isteyen kent sakinleri ve turistler, Konyaaltı sahilini tercih etti.

Bazı vatandaşlar ve turistler, denize girmenin keyfini çıkardı, bazıları da su sporları yaptı.

Birçok tatilci, güneşlenmeyi tercih ederken bazıları da sahil bandındaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.