Antalya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Çeltikçi Mahallesi'nde Ali Şevik'in (32) kullandığı 07 CBM 244 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde sürücü Şevik'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Bir markette çalıştığı öğrenilen Şevik'in cenazesi incelemenin ardından morga kaldırıldı.