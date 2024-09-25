Antalya'da serinlemek için şelaleye giren turist boğuldu

Antalya'nın Serik ilçesi Gebiz Mahallesi'ndeki Uçansu Şelalesi'ni arkadaşı ile gezmeye giden İran uyruklu Mohsen Boreshjan (40), şelalenin döküldüğü yerde serinlemek için suya girdi.

Bir süre sonra Boreshjan'ın suda gözden kaybolduğunu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, suda yaptıkları aramada Boreshjan'ın cansız bedenine ulaştı.

Boreshjan'ın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.