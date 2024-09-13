Antalya'da servis otobüsü yoldan çıktı: 7 işçi yaralandı
Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeki otel servis otobüsü, henüz bilinmeyen nedenle yoldan çıkarak şarampole indi. Kazada otel çalışanı 7 işçi yaralandı.
Kaynak: AA
Antalya'da otel personelini taşıyan servis otobüsünün yoldan çıkması sonucu 7 işçi yaralandı.
Belek Mahallesi Turizm Caddesi'nde B.A.Ü. idaresindeki otel servis otobüsü, yoldan çıkarak şarampole indi.
Otobüs, şarampolde bulunan çalılıklara takılarak durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otobüsteki otel çalışanı 7 işçi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Sürücü B.A.Ü. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.