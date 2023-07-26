Antalya'da sıcak hava etkili oluyor

Antalya'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava etkisini sürdürüyor.

Havanın 42, deniz suyu sıcaklığının ise 28 derece ölçüldüğü kentte, yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra çok sayıda kent sakini Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinden denize girerek serinlemeye çalıştı.

Sıcak havadan bunalan birçok kişi ise gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştı.

Dışarı çıkmak zorunda kalan bazı kişiler, güneşten korunmak için şemsiye kullandı. Bazı kişiler park ve bahçelerdeki çeşmelerde ellerini ve yüzlerini yıkayarak serinlemeye çalıştı.