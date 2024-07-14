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Antalya'da sıcak hava ve nem etkili oluyor

Ajans Haberleri
  • 14.07.2024 14:56
  • Giriş: 14.07.2024 14:56
  • Güncelleme: 14.07.2024 14:57
Kaynak: AA
Antalya'da sıcak hava ve nem etkili oluyor

Antalya'da etkili olan sıcak hava ve nemden bunalanlar sahillerde ve gölgelik alanlarda yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının 38, deniz suyu sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 60 olarak kaydedildi.

Sıcaktan ve nemden bunalanlar, Konyaaltı ve Lara sahillerinde denize girerek serinlemeye çalıştı.

Bazı tatilciler şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlenmeyi tercih etti.

Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerinde oturanların yanı sıra birçok kişi de parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

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