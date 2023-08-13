Antalya'da sıcaktan bunalanlar akşam da sahili doldurdu

ANTALYA'da sıcak ve nemden bunalanlar, akşam saatlerinde serin havayı fırsat bilip, Konyaaltı Sahili'nde vakit geçiyor. Çay ve nargile içenlerin yanı sıra, bekarlığa veda partisi düzenleyenler de sahili dolduruyor.





Gündüzleri sıcak havadan bunalanlar, dün akşam hava sıcaklığının 10 derece düşmesini fırsat bilip, Konyaaltı Sahili'ni doldurdu. Sahile gelenlerden bazıları voleybol, bazıları badminton oynadı. Çay ve nargile içenlerin yanı sıra, bekarlığa veda partisi düzenleyenler de sahili doldurdu. Semra Caner (39), "Akşam saatlerinde buraları daha güzel ve çok eğlenceli oluyor. Bu nedenle, burada arkadaşlar ile bekarlığa veda partisi düzenledik. Eğlendik, güldük, güzel bir gün geçirdik. Gündüzleri zaten dışarı çıkamıyoruz. Onun için akşam saatleri; en güzel saatler" dedi.



'AŞIRI SICAK İNSANLARI BUNALIMA SOKUYOR'



Şahan Kuşoğlu (40) ise "Antalya'da yaşıyorum. Sıcak havadan bunalıp, kendimizi sahil kenarlarına attık. Sahilde badminton oynayarak, çay, nargile keyfi yaparak vakit geçirmeye çalışıyoruz. Malum bu sene Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi Antalya da aşırı sıcak; insanları bunalıma sokuyor. Biz de fırsat buldukça bu anı değerlendirmeye çalışıyoruz. Yaklaşık 1,5 saattir buradayız. Genelde akşam saatlerinde geliyoruz. Gecenin 12'si bile olsa fırsat bulduğumuzda kaçıp gece üçlere, dörtlere kadar Konyaaltı Sahili'nde vakit geçirmeyi tercih ediyoruz" diye konuştu.



'EVDEN ÇAYIMIZI GETİRİYORUZ'



​Sahilde nargile içtiklerini, çaylarını evden getirdiklerini belirten Kuşoğlu, sıcak havadan bunalanlar için de tavsiyeler verdi. Kuşoğlu, "Bol bol duşa, denize girsinler, fırsat buldukça havuza girsinler. Malum çok sıcak, bütün gün klima altında durmaktansa doğal ortamlarda serinlemeyi tercih etsinler. Sahil kenarları bu anlamda gerçekten güzel. Her ne kadar hava sıcak olsa da en azından bir fırsat bularak, kendimizi denize atarak serinleyebiliyoruz" dedi.