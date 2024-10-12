Antalya'da silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde motosikletten açılan ateş sonucu bir kişi yaralandı.

Merkez Mahallesi'nde işe gitmek için servis aracı bekleyenlerin yanına motosiklet ile yaklaşan maskeli 2 kişi, pompalı tüfekle ateş ederek kaçtı.

Açılan ateş sonucu yaralanan Mutlu Özkan (41), ihbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bacağından ve kasığından yaralanan Özkan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis olay yerinden kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.