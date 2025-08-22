Giriş / Abone Ol
Antalya'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi öldü

Antalya'nın Finike ilçesinde serada çalışan Fatih Ç. ve Süleyman S. isimli kişilerin cansız bedeni bulundu. A.T'nin, husumetli olduğu belirtilen Fatih Ç. ile yanında çalışan demir ustası Süleyman S'yi vurduktan sonra olay yerinden kaçtığı belirtildi.

Antalya'nın Finike ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaşamını yitirdi.

Saklısu Mahallesi'nde serada çalışan 2 kişinin av tüfeğiyle vurulduğu ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibince yapılan incelemede, silahlı saldırıya uğrayan Fatih Ç. ve Süleyman S'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Şüpheli A.T'nin, husumetli olduğu belirtilen Fatih Ç. ile yanında çalışan demir ustası Süleyman S'yi vurduktan sonra olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Jandarma ekibi, zanlının yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

