Antalya'da soğuk hava deposu ve imalathanede yangın: Müdahale sürüyor

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Yukarıkocayatak Mahallesi’nde sabah saat 06.00 sıralarında özel bir firmaya ait soğuk hava deposu ile bitişiğindeki başka bir firmaya ait pasta ve börek imalathanesinde yangın çıktı.

Alevler kısa sürede iki işletmeyi de sardı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler yangının söndürülmesi için çalışma başlattı.

Yangına müdahale çalışması sürüyor.