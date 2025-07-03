Antalya'da son bir haftada 52 hektarlık alan zarar gördü

Antalya Valisi Hulusi Şahin, kentte son bir haftada 37 orman yangını çıktığını ve 52 hektarlık alanın zarar gördüğünü bildirdi.

Şahin, valilikte düzenlenen İl Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nda, kentteki haziran ayı asayiş olayları ve orman yangınlarıyla mücadele hakkında bilgi verdi.

TOPLAM 37 YANGIN ÇIKTI

Yangınlarla mücadelede önemli tedbirler aldıklarını belirten Şahin, "25 Haziran'dan itibaren bir hafta boyunca Gazipaşa'dan Kaş'a kadar hemen her ilçemizde yangınlarla mücadele ettik. Toplam 37 yangın çıktı. Yangınlarda 52 hektar alan zarar gördü" dedi.

Şahin, özellikle Aksu, Alanya ve Gazipaşa'daki yangınların kritik düzeyde olduğuna işaret etti.

Yangınların genellikle elektrik arızaları ve tarımsal faaliyetlerden kaynaklandığına dikkati çeken Şahin, "Yangınların bazıları tarımsal faaliyetler ve sera artıklarından çıktı. Son bir haftada sadece 52 hektarlık alan yandı. Bu, yangın başına 2 hektardan daha az bir alan demek. Bu başarı, vatandaşlarımızın duyarlılığı ve paydaş kurumlarımızın koordineli çalışmasıyla mümkün oldu" diye konuştu.

Vali Şahin, tehlikenin henüz geçmediğini, poyraz rüzgarları ve kuru havanın devam ettiğini vurgulayarak, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.