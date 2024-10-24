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Antalya'da Starbucks'a molotoflu saldırı

Starbucks'ın Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki şubesine molotofkokteyli saldırı gerçekleştirildi.

Güncel
  • 24.10.2024 01:17
  • Giriş: 24.10.2024 01:17
  • Güncelleme: 24.10.2024 01:26
Kaynak: AA
Antalya'da Starbucks'a molotoflu saldırı
FOTOĞRAF: AA

Starbucks'ın Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki şubesine molotofkokteyli saldırı gerçekleştirildi.

Ali Çetinkaya Caddesi Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi giriş kattaki kahve zincirinin şubesine maskeli bir kişi tarafından molotofkokteyli atıldı.

Saldırı sonrası kapı girişinde çıkan yangın çalışanlar tarafından söndürüldü.

Olayda yaralanan olmazken, ihbar üzerine gelen polis ekipleri iş yerinin önünde güvenlik önlemi aldı.

Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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