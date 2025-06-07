Antalya'da sulama kanalına düşen çocuk yaşamını yitirdi
Antalya'nın Serik ilçesinde Suriye asıllı 8 yaşındaki Dunya Elsefir, sulama kanalına düştü. Arama çalışmalarında, Elsefir'in cansız bedeni, düştüğü yerden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta kanal içerisinde bulundu.
Kaynak: AA
Antalya'nın Serik ilçesinde sulama kanalına düşen çocuk, hayatını kaybetti.
Aşağıoba Mahallesi Yenimahalle mevkisinde Suriye asıllı 8 yaşındaki Dunya Elsefir, sulama kanalına düştü.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Küçük çocuğun bulunması için arama çalışmaları başlatan ekipler, Elsefir'in düştüğü yerden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta kanal içerisinde cansız bedenine ulaştı.
Kanaldan çıkartılan Elsefir'in cenazesi yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.