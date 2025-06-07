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Antalya'da sulama kanalına düşen çocuk yaşamını yitirdi

Antalya'nın Serik ilçesinde Suriye asıllı 8 yaşındaki Dunya Elsefir, sulama kanalına düştü. Arama çalışmalarında, Elsefir'in cansız bedeni, düştüğü yerden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta kanal içerisinde bulundu.

Güncel
  • 07.06.2025 15:47
  • Giriş: 07.06.2025 15:47
  • Güncelleme: 07.06.2025 15:47
Kaynak: AA
Antalya'da sulama kanalına düşen çocuk yaşamını yitirdi

Antalya'nın Serik ilçesinde sulama kanalına düşen çocuk, hayatını kaybetti.

Aşağıoba Mahallesi Yenimahalle mevkisinde Suriye asıllı 8 yaşındaki Dunya Elsefir, sulama kanalına düştü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Küçük çocuğun bulunması için arama çalışmaları başlatan ekipler, Elsefir'in düştüğü yerden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta kanal içerisinde cansız bedenine ulaştı.

Kanaldan çıkartılan Elsefir'in cenazesi yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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