Antalya'da şüpheli kadın ölümü: Yüksekten düşen kadın hayatını kaybetti
Antalya'da Alzheimer hastası Suzan Demir (70), 8'inci kattaki evinin balkonundan şüpheli şekilde düşerek yaşamını yitirdi. Evli olduğu erkeğin o sırada evde televizyon izlediği iddia edildi.
Antalya'da Alzheimer hastası Suzan Demir (70), 8'inci kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.
Olay sırasında evde televizyon izleyen eşi, Suzan Demir'in haytını kaybettiğini polis ve sağlık ekibinden öğrendi.
Olay, gece yarısı Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi Tarık Akıltopu Caddesi'nde meydana geldi.
Alzheimer hastası Suzan Demir, 8'inci kattaki evlerinin balkonundan dengesini kaybedip, düştü.
Gürültüyü duyan komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarla adrese gelen sağlık ekibi, Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri düşme noktasında detaylı çalışma yaptı.
Ekipler, durumu Suzan Demir'in eşine bildirdi.
Demir'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.