Antalya'da şüpheli ölüm: Kanadalı turist, estetik operasyonu sonrası hayatını kaybetti

Antalya’ya karın ve göğüs gerdirme operasyonu yaptırmak için gelen Kanada vatandaşı Jessika Chagnon Gailloux, özel bir hastanede girdiği ameliyatın ardından fenalaşarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatılırken, genç kadının arkadaşının "gelmeden önce uyuşturucu kullandık" ifadesi dikkat çekti.

Antalya'da özel bir hastanede karın ve göğüs gerdirme operasyonu geçiren Kanada vatandaşı Jessika Chagnon Gailloux (35), ardından yaşamını yitirdi.

Gailloux'un ölüm nedeni henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesi Kanal Mahallesi Halide Edip Caddesi'ndeki özel hastanede meydana geldi.

Kanada vatandaşı Jessika Chagnon Gailloux, karın ve göğüs gerdirme operasyonu için 2 Mart'ta ülkesinden Antalya'ya geldi.

Gailloux, özel hastanede dün ameliyata alındı. Doktorlar tarafından gerçekleştirilen operasyonun planlandığı şekilde tamamlandığı ve ameliyat sırasında herhangi bir komplikasyon yaşanmadığı belirtildi.

Servise alınan Gailloux'un bir süre sonra fenalaştığı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

Durumun bildirilmesi üzerine hastaneye polis ekipleri sevk edildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yeri inceleme ve savcılık tarafından hastanede inceleme yapıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin kontrollerinde Gailloux'un, vücudunda ameliyata bağlı dikiş izleri dışında herhangi bir kesici, delici veya ateşli silah yarasına rastlanmadığı öğrenildi.

3 GÜN ÖNCE UYUŞTURUCU KULLANMIŞLAR

Gailloux'nun Antalya'ya birlikte geldiği arkadaşı Stephanie Jobin'in de ifadesine başvuruldu.

Jobin'in, Jessika Chagnon Gailloux ile Kanada'dan birlikte Antalya'ya geldiklerini, Türkiye'ye gelmeden yaklaşık 3 gün önce birlikte uyuşturucu kullandıklarını söylediği öğrenildi.

Arkadaşının bilinen bir rahatsızlığı olmadığını ifade eden Jobin, Antalya'ya operasyon amacıyla geldiklerini dile getirdi.

Jessika Chagnon Gailloux'nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme ve detaylı çalışma başlatıldı.