Antalya'da şüpheli ölüm: Yabancı asıllı kişi evinde ölü bulundu
Antalya'nın Alanya ilçesinde haber alınamayan Sırbistan vatandaşı Caslav Flipovic, ikamete ettiği evde ölü bulundu. Ölümü şüpheli bulunan Flipovic'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Kaynak: AA
Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan yabancı asıllı bir kişi evinde ölü bulundu.
Oba Mahallesi'nde ikamet eden Sırbistan vatandaşı Caslav Flipovic'ten (74) haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Eve giren ekipler, Flipovic'i odada hareketsiz buldu.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Flipovic'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Ölümü şüpheli bulunan yerleşik yabancının cansız bedeni, adli tabip ve polis ekibinin incelemesinin ardından otopsi için Alanya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.