Antalya'da suyla dolu çukurda kadın cesedi bulundu
Antalya'nın Serik ilçesinde tarlada 4 metre derinliğe sahip bir çukurda kadın cesedi bulundu. Emine Aşçı'ya ait olduğu belirlenen ceset, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Kaynak: DHA
Antalya'da tarladaki 4 metre derinliğinde su dolu çukurda Emine Aşçı'nın (71), cansız bedeni bulundu.
Serik ilçesi Şatırlı Mahallesi'ndeki tarlada 4 metre derinliğinde, 40 metre uzunluğundaki su dolu çukurda, saat 14.30 sıralarında ceset görenler, jandarma, itfaiye ve AFAD ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler cansız bedeni sudan çıkardı.
İnceleme sonrası Emine Aşçı'ya ait olduğu belirlenen cansız beden otopsi için Antalya Adliye Tıp Kurumu'na götürüldü.
Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı