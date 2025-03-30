Antalya'da Tahtalı Dağı'nın zirvesine kar yağdı

ANTALYA (AA) - Antalya'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle Tahtalı Dağı'nın zirvesinde kar yağışı etkili oldu.

Sabah saatlerinde başlayan kar nedeniyle 2365 metre rakımlı Tahtalı Dağı'nın zirvesi kısa sürede beyaza büründü.

Tahtalı Dağı'na turistik teleferik seferleri düzenleyen Olympos Teleferik Genel Müdür Yardımcısı Haydar Culfa, kar yağışı sonrası zirvede kartpostallık görüntüler oluştuğunu söyledi.

İşletmelerinin bayramda da hizmet vereceğini, 2-8 Nisan'da ise bakım yapılacağını belirten Culfa, beyaza bürünen Toros Dağları'nı panoramik olarak izlemek isteyenleri tesislerine beklediklerini ifade etti.