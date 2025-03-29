Antalya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 kişi yakalandı
Kaynak: AA
ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Şüphelilerin elindeki eserleri satmaya çalıştığını tespit eden ekipler, 4 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda 75 parça tarihi eser ele geçirildi, 4 şüpheli de gözaltına alındı.