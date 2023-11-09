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Antalya'da tefecilik operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

Ajans Haberleri
  • 09.11.2023 17:27
  • Giriş: 09.11.2023 17:27
  • Güncelleme: 09.11.2023 17:27
Kaynak: AA
Antalya'da tefecilik operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

Antalya'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tefecilik suçuyla ilgili 10 müştekiye zorla senet imzalattırarak icra takibi başlatıp vatandaşları mağdur ettikleri tespit edilen 8 şüpheliyi yakalamak için eş zamanlı operasyon yaptı.

Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 108 senet, 11 çek, 1 tabanca, 1 otomatik tüfek, bir miktar sözleşme ve not defterleri ele geçirildi.

Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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