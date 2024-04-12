Antalya'da teleferik kabini düştü: 1 ölü, 7 yaralı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, Tünektepe Teleferik Tesisi'nde meydana gelen kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde teleferik kabininin düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Antalya’nın Merkez Konyaaltı ilçesinde bulunan ve Antalya Büyükşehir belediyesi şirketlerinden ANET’e ait olan 605 rakımlı Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesislerinde sefer helinde olan teleferikte kabinlerden biri henüz bilinmeyen bir sebeple düştü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ekibi yönlendirilirken yaralıların bulunduğu öğrenildi. Ekiplerin kabine ulaşmak için çalışmaları devam ederken Antalya Büyükşehir belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri , kalkış noktasına yakın bölgedeki kabinlerde bulunan vatandaşları kabinlerden indirip güvenli alana bırakıyor.

“PATLAMA SESİ DUYDUK”

Teleferikten inen bir vatandaş, bir patlama sesi duyduklarını ve şiddetli şekilde sarsıldıktan sonra teleferiğin durduğunu, ne olduğunu henüz bilemediklerini söyledi.

BELEDİYE BAŞKANI BÖCEK’TEN AÇIKLAMA

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, teleferik kazasına ilişkin açıklama yaptı. Başkan Böcek, kaza nedeniyle şu anda 25 kabinde 184 kişinin mahsur kaldığını ve kurtarılmaları için çalışmaların sürdürüldüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Öncelikle geçmiş olsun. Antalya Valiliğimiz kriz masasını hızla oluşturdu. Bu talihsiz kazada öncelikle 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya da aradı. Bursa'dan gece görüşlü helikopterler de geliyor. Şu anda 25 kabinde 184 vatandaşımız var. İnşallah en kısa zamanda onları da sağlıklı bir şekilde kurtaracağız. Allah yardımcımız olsun. Uzman ekiplerimiz burada. İnşallah kısa zamanda onların hepsini kurtarmış olacağız."

ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kazayla ilgili X hesabından açıklama yaptı. Kazada, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin yaralandığını bildiren Yerlikaya, AFAD ve Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, vagonda mahsur kalan 5 yurttaşın Sahil Güvenlik helikopteriyle tahliye edildiğini, 2 yaralının da tahliye çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yerlikaya kurtarma çalışmalarına ilişin şu bilgileri de paylaştı:

"Gece uçuş kabiliyetine sahip bir jandarma helikopterimiz ise 25 kabinde bulunan toplam 184 kişinin tahliyesi için saat 20.00’de Aydın’dan bölgeye intikal etmek için havalanmıştır. Antalya’da çalışmaları koordine etmek üzere Arama Kurtarma Daire Başkanımız 20 kişilik dağcı ekibiyle birlikte helikopterle bölgeye hareket etmiştir.

Olaya Antalya İl AFAD, İtfaiye, 112 Sağlık, UMKE, Emniyet ve 2 sahil güvenlik helikopteri ile toplam 110 kişiyle müdahale edilmektedir. Ayrıca Bursa İl AFAD ve JAK’tan 30 profesyonel dağcı ekibiyle; Erzurum İl AFAD ve JAK’tan 25 dağcı ekibinin havayolu ile bölgeye sevki sağlanıyor."