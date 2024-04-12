Antalya'da teleferik kabini düştü: 1 ölü ve yaralılar var

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait, içerisinde 5-6 kişinin bulunduğu değerlendirilen teleferik kabini düştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken yaralıların da olduğu öğrenildi.

Antalya'da hareket halindeki teleferik kabinlerinden biri düştü.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Sarısı teleferik hattındaki kabinlerden biri, saat 18.00 sıralarında düştü. İçerisinde 5-6 kişinin olduğu değerlendirilen kabinin düştüğü yere ulaşmak için AFAD, polis, sağlık ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, olay yerine ekipleri sevk edildi.

Olayda 1 kişinin yaşamını yitirdiği, yaralananlar olduğu belirtildi.

Yaralıların tahliyesine başlandığı öğrenildi.

Metrelerce yükseklikten düşen kabinin bulunduğu ulaşmak için ekipler çalışıyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, olayla ilgili yaptığı açıklamada,

“Bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Kriz masasını oluşturduk. Havada 184 kişi var, 25 kabinde. Aydın, Bursa ve Balıkesir’den helikopterler geliyor şu an. Bu helikopterler yukarıda kalan vatandaşlarımız tahliyesi için geliyor" dedi.