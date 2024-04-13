Antalya'da teleferik kabini parçalandı: 1 ölü, 10 yaralı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde devrilen teleferik direğine çarpan kabinin parçalanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 7 kişi olay anında, 3 kişi de tahliye sırasında yaralandı. Kazaya ilişkin son bilgileri paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, asılı kalan 15 kabindeki 98 kişinin kurtarıldığını bildirdi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde Tünektepe Teleferik Tesisi'nde direklerden birisi henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. Devrilen direğe çarparak parçalanan kabindeki 8 kişi kayalık alana düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, Memiş Gümüş'ün (54) yaşamını yitirdiğini, Özlem Şahin, Kaan Akgün, Fatih Gümüş, Keziban Çapar Gümüş, Lütfullah Kerim Gümüş, Herdem Eyüpoğlu ve Kırgızistan uyruklu Akmaral Abdyldaeva'nın yaralandığını belirledi.

Yaralıların tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığının helikopteriyle yapıldı.

Bu arada, kazanın ardından teleferik sisteminin durması nedeniyle havadaki kabinlerde çok sayıda kişi mahsur kaldı.

İÇİŞLERİ BAKANI: 98 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Kazaya ilişkin son bilgileri paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya asılı kalan 15 kabindeki 98 kişinin kurtarıldığını bildirdi.

Yerlikaya, “Teleferikte mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Asılı kalan 15 kabindeki 98 kişi başarıyla tahliye edilmiştir. Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 4 helikopter kurtarma çalışmalarında aktif olarak görev yapmaktadır” dedi.

Teleferikte mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları aralıksız devam etmektedir.



Asılı kalan 1️⃣5️⃣ kabindeki 9️⃣8️⃣ kişi başarıyla tahliye edilmiştir.



Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 4️⃣ helikopter kurtarma çalışmalarında aktif olarak görev yapmaktadır.



Bölgeye #AFAD,… pic.twitter.com/7LzhEbXizM — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 13, 2024

ANTALYA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Antalya Valiliği ise, kentteki teleferik kazası nedeniyle havadaki kabinlerde mahsur kalanlardan 96'sının kurtarıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 07.00 itibarıyla 96 kişinin ekiplerce tahliye edildiği belirtildi.

Açıklamada, havada asılı bulunan 9 kabinde tahliye çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Öte yandan, kabinden kurtarılarak helikopterle Antalya Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen vatandaşlardan Baki Deraş gazetecilere, 10 saate yakın mahsur kaldığını belirtti.

AFAD AÇIKLAMA YAPTI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'daki teleferik kazasında kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ve asılı kalan 14 kabindeki 87 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Açıklamada, bölgede AFAD, jandarma, polis ve asker, UMKE, STK ve itfaiyeden oluşan 543 arama kurtarma personeli ile 7 helikopter, 1 askeri kargo uçağı, 108 araç ve 6 ambulansın görevlendirildiği belirtildi.

Gece arama kurtarma çalışmalarını kolaylaştırmak için bölgeye aydınlatma ekipmanlarının sevk edildiği aktarılan açıklamada, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 4 helikopterin kurtarma çalışmalarında aktif görev yaptığı kaydedildi.

BELEDİYE BAŞKANI BÖCEK'TEN AÇIKLAMA

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kentteki teleferik kazası nedeniyle havadaki kabinlerde mahsur kalanları kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Kabinlerde şu anda yaklaşık 73 kişi var görünüyor." dedi.

Böcek, Antalya Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda yaptığı açıklamada, 14 kabinde 87 kişinin kurtarıldığını belirterek, "Kabinlerde şu anda yaklaşık 73 kişi var görünüyor. İnşallah 1,5 saat sonra hava aydınlanmaya başlayacak. O saate kadar inşallah bütün vatandaşlarımızı kurtarmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Böcek, teleferiğin 2017'de kendisinden önceki dönemde faaliyete geçtiğini ve belediye şirketi bünyesinde hizmet vermeye devam ettiğini dile getirdi.

Yıllık ağır ve rutin normal bakımlarının hepsinin yapıldığını vurgulayan Böcek, "Yılbaşından sonra ağır bakımı protokolü, anlaşması zaten yapılmış. Sezon açılışı 5 Mart'ta başlamıştı. Bu talihsiz olayla ilgili bütün amacımız şu anda 100'e yakın vatandaşımızın bir an önce kurtulması. Diğer konularda zaten gerekli çalışmaları yapacağız." dedi.

CHP HEYETİ BÖLGEDE

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz ise yaşanan olay nedeniyle Grup Başkanvekili, 2 genel başkan yardımcısı ve 10 milletvekilinden oluşan heyetle bölgeye geldiklerini belirtti.

Kurtarma faaliyetinin sağlıklı şekilde yapılması için gerekli tüm desteği sahada verdiklerini ifade eden Yavuzyılmaz, "Şu anda konsantre olduğumuz ana nokta tüm vatandaşlarımızın kurtarılması." diye konuştu.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise, Böcek ve ekiplerine destek olmak için 13 personel, 4 arama kurtarma aracıyla Antalya'ya geldiklerini söyledi.

Aras, İstanbul itfaiyesinden 4 araç ve 12 arama kurtarma personeli, Ankara itfaiyesinden 4 araç ve 13 arama kurtarma personelinin de kente geldiğini kaydetti.