Antalya'da tır ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
Kaza güvenlik kamerasınca görüntülendi
Kaynak: AA
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde tırla çarpışan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.
Özgür Şenli'nin (24) kullandığı üzerinde kepçe bulunan kamyon, Alanya-Gazipaşa D 400 kara yolunda sürücüsü öğrenilemeyen tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonun kupa kısmı koparak yola savruldu.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralı kamyon sürücüsü Şenli, kaldırıldığı Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Öte yandan kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.