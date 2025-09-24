Antalya'da toptancı halindeki patlama: İşletme sahibi tutuklandı
Antalya'da 22 Eylül'de Demre Toptancı Hali'ndeki depoda 1 kişinin öldüğü ve 3 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin işletme sahibi tutuklandı.
Kaynak: AA
Antalya'nın Demre ilçesinde 1 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı toptancı halindeki patlamayla ilgili gözaltına alınan işletme sahibi tutuklandı.
Küçükkum Mahallesi'nde bulunan Demre Toptancı Hali'ndeki depoda meydana gelen patlamaya ilişkin işletme sahibi Yunus Emre Ç. ve babası S.Ç. gözaltına alındı.
İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yunus Emre Ç. "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla tutuklandı, S.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sebze meyve toptancı halindeki bir işletmenin deposunda 22 Eylül'de meydana gelen patlamada 1 kişi ölmüş, 3 kişi de yaralanmıştı.