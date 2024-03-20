Antalya'da trafik kazasında motosiklet sürücüsü genç yaşamını yitirdi
Kaynak: AA
Antalya'nın Kepez ilçesinde park halindeki midibüse çarpan motosikletin 22 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.
Mustafa Yaldız'ın kullandığı 07 BDD 675 plakalı motosiklet, Hurdacılar Caddesi'nde yolun ikinci şeridinde park halindeki 07 C 1666 plakalı midibüse arkadan çarptı.
Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, Yaldız'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Gencin cenazesi, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Polisin kazaya ilişkin incelemesi sürüyor.