Antalya'da trafikte çıkan tartışmada bıçaklanan kişi öldü

Antalya'da trafikte yaşanan tartışmada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti, şüpheli gözaltına alındı.

Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi Yeşilırmak Caddesi'nde seyir halindeki 07 YSL 38 plakalı otobüsün şoförü N.G. (53) ile otomobil sürücüsü Önder Çakır (45) henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın ardından N.G. bıçakla Çakır'ı bıçakladı. Otomobilde bulunan Çakır'ın eşi ve kızının ihbarıyla olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla önce özel hastaneye, ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Çakır, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülen Çakır'ın cenazesi, işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Öte yandan olay sonrası kaçan N.G, polisin yaptığı çalışma sonucu yakalandı.