Antalya'da traktörle kamyonetin arasında sıkışan kişi hayatını kaybetti

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde patlayan lastiğini tamir etmeye çalıştığı kamyonetle traktörün arasına sıkışan kişi hayatını kaybetti.

Yunuslar Mahallesi'nde Hasan Öz'ün (61) evinin bahçesinde lastiğini tamir ettiği kamyonet aniden hareket etti. Öz, kamyonet ile bitişikte park halinde bulunan traktörün arasına sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan incelemede, Öz'ün sıkıştığı yerde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Öz'ün cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.