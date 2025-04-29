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Antalya'da tur midibüsü devrildi: 18'i turist 19 yaralı

Antalya'da tur midibüsünün devrildiği kazada 18'i turist olmak üzere toplam 19 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Güncel
  • 29.04.2025 11:37
  • Giriş: 29.04.2025 11:37
  • Güncelleme: 29.04.2025 11:40
Kaynak: AA
Antalya'da tur midibüsü devrildi: 18'i turist 19 yaralı
Fotoğraf: AA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur midibüsünün devrilmesi sonucu 18'i Rus turist 19 kişi yaralandı.

Fatih K. idaresindeki tur midibüsü, Gündoğdu Mahallesi Yörük Mustafabey Bulvarı'nda kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada sürücü ile midibüste bulunan 18 Rus turist yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Manavgat'taki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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