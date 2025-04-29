Antalya'da tur midibüsü devrildi; 18'i turist 19 yaralı

Ömer KARÇA/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde otellere turist taşıyan midibüs devrildi, kazada 18 Rus ile şoför yaralandı.

Manavgat'taki otellere turist taşıyan Fatih Karataş yönetimindeki 07 AVN 799 plakalı tur midibüsü, saat 08.00 sıralarında Gündoğdu Mahallesi'nde sürücünün hakimiyeti kaybetmesiyle yoldan çıktı. Minibüs, Yörük Mustafa Bey Bulvarı'nda seralar ile yol arasındaki bahçeye devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile 18 Rus turist, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ilçedeki hastanelere götürüldü. (DHA)

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